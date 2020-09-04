Taksim'de ticari taksilere koronavirüs denetimi - Son Dakika

Taksim'de korona virüs tedbirleri kapsamında ticari taksiler denetlendi. Trafik ekipleri, taksi şoförlerini maske kullanımı konusunda uyarırken, araçlarını dezenfekte yapılıp yapılmadığını da kontrol etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçları otobüs, minibüs ve ticari taksiler denetlenmeye devam ediyor.Denetimler kapsamında Trafik ekipleri, Taksim'de ticari taksileri denetledi. Taksileri durduran ekipler, yolcu sayısı ve maske kullanımı konusunda şoförlere uyarılarda bulundu. Ayrıca ekipler araçların dezenfekte edilip edilmediğini de kontrol etti. - İSTANBUL