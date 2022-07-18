Taksim'de ticari taksilere yönelik denetim - Son Dakika
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Taksim'de ticari taksilere yönelik denetim

18.07.2022 09:04

- Taksim'de ticari taksilere yönelik denetim Denetimde 8 taksiye toplam 14 bin 640 TL para cezası kesildi, araçlar ise trafikten men edildiİSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekiplerinin, Taksim Meydanı'nda ticari taksilere yönelik denetim yaptı.

- Taksim'de ticari taksilere yönelik denetim

Denetimde 8 taksiye toplam 14 bin 640 TL para cezası kesildi, araçlar ise trafikten men edildi

İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekiplerinin, Taksim Meydanı'nda ticari taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimde ruhsatları olmadığı belirlenen 8 taksiye toplamda 14 bin 640TL para cezası kesilirken, araçlar trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Taksim Meydanı'nda bulunan Abdülhak Hamit Caddesi üzerinde ticari taksilere yönelik bir denetim gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan taksilerin belgeleri kontrol edildi. Ekipler araçların ruhsatına, belediye izin belgelerine ve sürücülerin ehliyetlerine baktı. Denetimlerde ruhsatları olmadığı belirlenen 8 taksiye toplamda 14 bin 640TL para cezası kesilirken, araçlar bağlanarak trafikten men edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de ticari taksilere yönelik denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksim'de ticari taksilere yönelik denetim - Son Dakika
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