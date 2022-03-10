Taksim'de tipi şeklinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Taksim'de tipi şeklinde kar yağışı etkili oldu

10.03.2022 23:34

İstanbul'da gün içerisinde zaman zaman etkili olan kar yağışı Taksim Meydanı'nda da akşam saatlerinde tipi şeklinde etkili oldu.

İstanbul'da gün içerisinde zaman zaman etkili olan kar yağışı Taksim Meydanı'nda da akşam saatlerinde tipi şeklinde etkili oldu. Belirli aralıklarla yağan karda yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektirdi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından gün içerisinde İstanbul'da etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde Taksim Meydanı'nda tipi şeklinde etkili oldu. Kar yağışını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler de fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlarında kar yağışı esnasında yürümekte zorluk çektiği görüldü. Meteorolojiden alınan bilgiye göre de kar yağışının gecenin ilerleyen saatlerinde aralıklarla etkisini göstereceği öğrenildi.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan/ İHA)

Taksim'de tipi şeklinde kar yağışı etkili oldu
Taksim'de tipi şeklinde kar yağışı etkili oldu
Taksim'de tipi şeklinde kar yağışı etkili oldu

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İstanbul, Taksim, kar, Genel, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taksim'de tipi şeklinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim'de tipi şeklinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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