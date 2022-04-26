Taksim'de toplanan kalabalık Gezi Parkı davasında çıkan kararları protesto etti - Son Dakika
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Taksim'de toplanan kalabalık Gezi Parkı davasında çıkan kararları protesto etti

26.04.2022 20:16

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet ve yargılanan diğer kişilere ise 18 yıl hapis cezası verilmesinin ardından Taksim'deki MMOB Makina Mühendisleri Odası önünde toplanan çok sayıda vatandaş tarafından protesto gösterisi düzenlendi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen Gezi Parkı davasında tek tutuklu sanık olan iş insanı Osman Kavala'ya hükümeti kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Öte yandan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a TCK 312'den yardım etme suçundan 18'er yıl hapis cezası verildi.

TAKSİM'DE EYLEM YAPTILAR

Kararın ardından Taksim'deki MMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi önünde toplanan kalabalık, Gezi Parkı davasında çıkan kararları protesto etti. Eylemde "Her yer Taksim, her yer direniş" ve "Gezi tutsakları onurumuzdur" gibi sloganlar atıldı.

Taksim'de toplanan kalabalık Gezi Parkı davasında çıkan kararları protesto etti

SİYASİLER DESTEK VERDİ

Eyleme CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş da katıldı.

Taksim'de toplanan kalabalık Gezi Parkı davasında çıkan kararları protesto etti
Taksim'de toplanan kalabalık Gezi Parkı davasında çıkan kararları protesto etti
Taksim'de toplanan kalabalık Gezi Parkı davasında çıkan kararları protesto etti
YORUMLAR
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Gezi Parkı, Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim'de toplanan kalabalık Gezi Parkı davasında çıkan kararları protesto etti - Son Dakika


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