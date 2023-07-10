Taksim'de torpil patlatan gençler paniğe neden oldu - Son Dakika
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Taksim'de torpil patlatan gençler paniğe neden oldu

10.07.2023 08:35

Taksim İstiklal Caddesi Yeşilçam Sokak üzerinde ikinci gencin şaka amaçlı patlattığı torpil büyük paniğe neden oldu. Çok sayıda vatandaş duydukları sesin etkisiyle sağa sola kaçışırken, polis ve bekçiler gençleri yakalayıp gözaltına aldı. Yaşanan panik anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde iki kişinin kendi aralarında şakalaşarak torpil patlatması paniğe neden oldu. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde patlama sesini duyan vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı ve o anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Gençlerin şaka amacıyla patlattığı torpil İstiklal Caddesi'ni karıştırdı

ŞAKA AMACIYLA YAPTILAR AMA...

Olay, saat 00.00 sıralarında Taksim İstiklal Caddesi Yeşilçam Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yeşilçam Sokak üzerinde iki gencin şaka amaçlı patlattığı torpil paniğe neden oldu. Patlama sesi duyan Vatandaşlar korkuyla sağa sola kaçışmaya başlarken bekçi ve polis ekipleri ise caddede torpil patlatan gençlerin peşine düştü.

Gençlerin şaka amacıyla patlattığı torpil İstiklal Caddesi'ni karıştırdı

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

Ekiplerin kısa sürede kıskıvrak yakaladığı gençler gözaltına alınırken gençlerin birbiriyle şakalaşmak amacıyla torpil patlattıkları öğrenildi. Yakalanan iki kişinin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Gençlerin şaka amacıyla patlattığı torpil İstiklal Caddesi'ni karıştırdı

PANİK ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Görüntülerde, patlama sesini duyan ve panik içinde sağa sola doğru koşan kişileri gören Taksim Meydanı'nda bulunan vatandaşlar korku ile sağa sola kaçıştı. Bu anlar çevredeki bazı vatandaşların cep telefonu kamerasına kaydedildi. Torpili patlatanların yakalanması sonucunda Taksim Meydanı'nda hayat normale döndü.

Kaynak: İHA
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İstiklal Caddesi, Taksim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim'de torpil patlatan gençler paniğe neden oldu - Son Dakika


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