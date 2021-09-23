Taksim'de trafik denetimi: Sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı'nda uygulama noktası oluşturan trafik ekipleri tarafından otomobil ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 8 bin 706 TL para cezası kesildi.

Taksim Meydanı'nda uygulama noktası oluşturan trafik ekipleri tarafından otomobil ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Trafik ekipleri otomobil sürücülerinin ehliyet ve ruhsatlarını denetlerken, motosiklet sürücülerinin de kask ve plaka kontrolü yapıldı. Denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden çok sayıda sürücüye ceza yağdı. Yetersiz ehliyet, yaya ihlali, emniyet kemeri takmamak ve belge eksikliği olan pek çok sürücüye toplam 8 bin 706 TL para cezası kesilirken bir sürücünün de aranması olduğu ortaya çıktı. Ayrıca denetimler esnasında müşteri beğenmeyen ticari taksi şoförü de tespit edilerek ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. - İSTANBUL