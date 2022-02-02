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TAKSİM'DE TRANS BİREYİN DARBEDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika

TAKSİM'DE TRANS BİREYİN DARBEDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

02.02.2022 11:56

TAKSİM'de boksör olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı trans bireyi tekme tokat dövdü.

TAKSİM'de boksör olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı trans bireyi tekme tokat dövdü. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksim Meydanı'nda 29 Ocak Cumartesi saat 02.00 sıralarında 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddialara göre biri boksör, biri de trans birey olan iki kişi arasındaki tartışma bir anda büyüdü. Karşılıklı küfürlerin edildiği tartışmada öfkelenen kişi, trans bireyi tekme tokat dövdü. Çevredekiler, araya girerek öfkeli kişiyi güçlükle sakinleştirdi ve kavgayı ayırdı. Yaşanan tartışma ve trans bireyin darbedildiği anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde öfkeli kişinin trans bireyi darbettiği ve ardından araya girenler tarafından uzaklaştırıldığı görülüyor.

TAKSİM'DE TRANS BİREYİN DARBEDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA
TAKSİM'DE TRANS BİREYİN DARBEDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA
TAKSİM'DE TRANS BİREYİN DARBEDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

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Cumartesi, Taksim, kavga, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİM'DE TRANS BİREYİN DARBEDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: TAKSİM'DE TRANS BİREYİN DARBEDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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