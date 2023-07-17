Taksim'de Travesti Grubu Adamı Dövdü - Son Dakika
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Taksim'de Travesti Grubu Adamı Dövdü

17.07.2023 16:48

İstanbul'un en uğrak noktası Taksim'de bir travesti grubu, kendilerine saldıran bir adamı tekme tokat döverek etkisiz hale getirdi. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada gündem oldu. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

İstanbul'un en uğrak noktası Taksim'de 3 trans birey, kendilerine saldıran adamı tekme tokat dövdü. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

LAF ATINCA KAVGA ÇIKTI

İstanbul Taksim'de gündüz vakti yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Ne zaman çekildiği belli olmayan bir görüntüde, trans bireyler ile kendisine laf atan adam arasında kavga çıktı.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Söz konusu görüntüde 3 trans birey, kendisine saldıran adamı tekme tokat döverek etkisiz hale getirdi. Belli aralıklarla dinlenilerek edilen kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Görüntüler sosyal medyada defalarca kez izlendi.

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İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de Travesti Grubu Adamı Dövdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim'de Travesti Grubu Adamı Dövdü - Son Dakika
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