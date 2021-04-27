Turistler ile satıcılar arasında 'eksik para' kavgası kamerada - Son Dakika

Turistler ile satıcılar arasında 'eksik para' kavgası kamerada
27.04.2021 09:43
Turistler ile satıcılar arasında 'eksik para' kavgası kamerada Taksim'de turistler ile satıcılar arasında tekmeli yumruklu kavga Taksim Meydanı'nda turistler ile satıcılar arasında eksik para kavgası çıktı.
Turistler ile satıcılar arasında 'eksik para' kavgası kamerada
Taksim'de turistler ile satıcılar arasında tekmeli yumruklu kavga
İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda turistler ile satıcılar arasında eksik para kavgası çıktı. Kavgada kadın ve erkekler birbirine girdi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda gerçekleşti. Bir grup turist alış veriş yaptığı satıcı ile fiyat konusunda anlaşamayınca aralarında kavga çıktı. Kavgada kadın ve erkeklerin birbirine tekmeler ve yumruklar salladığı kameraya yansıdı. Olaya çevre satıcılardan da destek geldi. Polisin olaya müdahalesi ile kavga ayrıldı.
Son Dakika Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz Oscar kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao, ülkesi Çin'de sansüre uğradı Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı Altının gram fiyatı 473 lira seviyesinden işlem görüyor Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı