Taksim'de turistler metro asansöründe mahsur kaldı - Son Dakika
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Taksim'de turistler metro asansöründe mahsur kaldı

21.07.2022 15:18

Taksim'de turistler metro asansöründe mahsur kaldı Turistler mahsur kaldıkları yerden bir buçuk saat sonra kurtartıldıİSTANBUL Taksim Meydanındaki metro asansöründe turistler mahsur kaldı.

Taksim Meydanı'ndaki metro asansöründe mahsur kalan turistler, 1,5 saat sonra kurtarıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda Yenikapı- Hacıosman metrosuna ulaşmak için kullanılan yolcu asansöründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki turist asansöre bindikten sonra aşağı inmek için düğmeye bastı ancak asansör alt kata inemeden durdu. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, turistleri mahsur kaldıkları yerden kurtarmak için çalışmaya başladı. Ekiplerin çabaları sonucu iki turist yaklaşık 1,5 saat sonra asansörden çıkartıldı. Turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"1,5 saat kurtarılmayı beklediler"

Olayın yaşandığı yerde ayakkabı boyacılığı yapan Abbas Boz, "2 kişi kaldı asansörde. Alıp götürdüler. 1,5 saat beklediler. Ben buradaydım. İtfaiye geldi kurtardı. Araplar 10 kişi biniyor, bu asansör normalde 4 kişilik" dedi.

Öte yandan, metro istasyonuna inmek için kullanılan merdivenlerin de sık sık arızalandığı ve kullanıma kapatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İtfaiye, turist, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de turistler metro asansöründe mahsur kaldı - Son Dakika

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