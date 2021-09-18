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Taksim'de turistler yine taksiye binemedi - Son Dakika

Taksim'de turistler yine taksiye binemedi

18.09.2021 12:10

Taksim'de turistler yine taksiye binemedi 10 farklı yolcuyu çeşitli bahanelerle taksiye almadı Taksim'de taksiye binmek isteyen turistler yine fahiş fiyatlar ve farklı bahanelerle karşılaştı.

Taksim'de turistler yine taksiye binemedi

10 farklı yolcuyu çeşitli bahanelerle taksiye almadı

İSTANBUL - Taksim'de taksiye binmek isteyen turistler yine fahiş fiyatlar ve farklı bahanelerle karşılaştı. Bir taksici ise kendisine gelen 10 farklı müşteriyi de çeşitli bahanelerle arabasına almadı.

Taksim Meydanı'nda taksiye binmek isteyen turistler yine gitmek istedikleri yere gidemedi. Bir taksici, bir saat içerisinde kendisine gelen ondan fazla müşteriyi çeşitli bahanelerle arabasına almayarak, boş araçla meydandan ayrıldı. Meydandan ayrılmasının ardından hemen ileride arabasının yanında arkadaşlarıyla sohbette olduğu görülen taksici, bir saatin sonunda kendine uygun müşteriyi bulup oradan uzaklaştı.

Kısa mesafe, taksimetre açmamak ve bavullu yolcu almamak bahaneleriyle, Laleli'de bulunan otellerine gitmek için saatlerdir taksi bekleyen turistlerden biri ise, "Laleli'ye gitmek istiyorum. 150 TL para istiyor" dedi.

Kameralar tarafından görüntülendiğini fark eden taksici, mecbur kalarak yolcuları aldı. Yolcuları görüntülendiği için alan taksici, "Alıyordum zaten. Sadece kaç para diye soruyorlardı. Ben zaten alacaktım. Bir şey demiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan turistler taksiye binebilmek için ellerinde bavullarla saatlerce Taksim Meydanı'nda beklemek zorunda kaldı.

Taksim'de turistler yine taksiye binemedi
Taksim'de turistler yine taksiye binemedi
Taksim'de turistler yine taksiye binemedi
Taksim'de turistler yine taksiye binemedi

Taksim, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Taksim'de turistler yine taksiye binemedi - Son Dakika


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