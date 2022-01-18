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Taksim'de turistlerin çantasını çalan kadın hırsızlar kamerada: 126 suç kayıtlı suç makineleri yakalandı - Son Dakika

Taksim'de turistlerin çantasını çalan kadın hırsızlar kamerada: 126 suç kayıtlı suç makineleri yakalandı

18.01.2022 09:49

- Taksim'de turistlerin çantasını çalan kadın hırsızlar kamerada: 126 suç kayıtlı suç makineleri yakalandı İstiklal Caddesi'nde 3 kadın hırsız, kasaya gidiyormuş gibi yapıp yemek yiyen turistlerin kol çantasını çaldı Polis tarafından yakalanan hırsızların 126 suç kaydı olduğu ortaya çıktı...

- Taksim'de turistlerin çantasını çalan kadın hırsızlar kamerada: 126 suç kayıtlı suç makineleri yakalandı

İstiklal Caddesi'nde 3 kadın hırsız, kasaya gidiyormuş gibi yapıp yemek yiyen turistlerin kol çantasını çaldı

Polis tarafından yakalanan hırsızların 126 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Taksim İstiklal Caddesi'ndeki restoranlara dadanan 3 hırsız kadın, hesap ödeyecek gibi yaparak kasaya yanaşıp masada yemek yiyen turistlerin çantasını çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin toplamda 126 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen olayda, restorana yemek yemeye gelen Lübnan uyruklu Imad Elabd Dakroub ile İsrail uyruklu Ulfat Madani yemek için masaya oturdu. Bu sırada turistlerden bir tanesi çantasını sandalyesinin arkasına takarak sipariş verip beklemeye başladı.

Müşteri dolu dükkanda, turistlerin çantasını çaldılar

Restoranda yemek yeme bahanesiyle bulunan hırsızlar, gözüne kestirdikleri hırsızların yemeklerinin gelmesini bekledi. Turistlerin yemeklerinin gelmesiyle birlikte harekete geçen hırsızlar, hesap ödeyecek gibi kasaya doğru yöneldi. Bu sırada bir hırsız kasa bölümünde beklerken, diğer kadın hırsızlar ise dükkandaki müşterilere aldırış etmeden el çabukluğuyla sandalyenin arkasındaki çantayı çaldı. Turistler olaydan habersiz yemeklerine devam ederken, çantayı alan hırsızlar ise restorandan ayrılarak kayıplara karşıtı.

Suç makinesi hırsızlar, aynı yöntemle birçok turisti soymuşlar

Yemeklerini bitiren turistler çantanın çalındığını fark ederek, ilk önce işyeri sahibine başvurdu. Güvenlik kamerasını inceleyen işyeri sahibi ve turistler, çantanın çalındığını belirleyerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak yaptığı çalışmada hırsızların emniyette toplamda 126 suç kaydı bulunan Nur T., Dilek K. ve Aycan U. olduğunu ve hırsızların restoranlarda birden fazla turisti aynı yöntemle soyduklarını belirledi. Devam eden çalışmalarda ise hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kasaya gider gidip yapıp çantayı çaldı

Taksim İstiklal Caddesi'nde hırsızların yemek yiyen hırsızları rahat tavırlarla soydukları o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların yemek yiyen turistlerin arkasına gelerek bir süre oyalandığı, turistlerin yemek yediği sırada da el çabukluğuyla çantayı alarak dükkandan çıktıkları görülüyor.

Taksim'de turistlerin çantasını çalan kadın hırsızlar kamerada: 126 suç kayıtlı suç makineleri yakalandı
Taksim'de turistlerin çantasını çalan kadın hırsızlar kamerada: 126 suç kayıtlı suç makineleri yakalandı
Taksim'de turistlerin çantasını çalan kadın hırsızlar kamerada: 126 suç kayıtlı suç makineleri yakalandı
Taksim'de turistlerin çantasını çalan kadın hırsızlar kamerada: 126 suç kayıtlı suç makineleri yakalandı
Taksim'de turistlerin çantasını çalan kadın hırsızlar kamerada: 126 suç kayıtlı suç makineleri yakalandı
Taksim'de turistlerin çantasını çalan kadın hırsızlar kamerada: 126 suç kayıtlı suç makineleri yakalandı

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İstiklal Caddesi, Yemek Tarifi, Taksim, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de turistlerin çantasını çalan kadın hırsızlar kamerada: 126 suç kayıtlı suç makineleri yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim'de turistlerin çantasını çalan kadın hırsızlar kamerada: 126 suç kayıtlı suç makineleri yakalandı - Son Dakika
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