Taksim'de turistlerin taksici çilesi! Taksimetre açmayıp pazarlık yaptı, anlaşamadığı müşterileri taksiden indirdi - Son Dakika

Taksim Meydanı'nda çarşamba günü bir turist durduğu taksiye binmek istedi. Taksi sürücüsü, turist ile taksimetreyi açmadan pazarlık etti. Taksici ücret konusunda anlaşamadığı turisti aracına almadı.

İKİNCİ MÜŞTERİYİ DE İNDİRDİ

10 metre ileride duran aynı taksiye bu defa turist bir aile bindi bir süre hareket etmeden turistlerle pazarlık yapan taksici hareket ettikten 2-3 metre sonra durarak ücret konusunda anlaşamadığı bu aileyi de aracından indirerek uzaklaştı.

TAKSİM'DEN MECİDİYEKÖY 160 LİRA İSTEDİ

Turistler, "Sürücüye Mecidiyeköy'de bir AVM'ye gitmek istediğimizi söyledik, taksimetre açmak istemedi, önce 160 sonra 80 lira istedi" diye konuştu. Turistler daha sonra başka bir taksiye bindi.