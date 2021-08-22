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Taksim'de turistlerin taksici isyanı - Son Dakika

Taksim'de turistlerin taksici isyanı

22.08.2021 11:25
Taksim'de turistlerin taksici isyanı, System.String[]

BEYOĞLU Taksim Meydanı'nda turist müşteri ile para konusunda anlaşamayan taksici onu almayıp daha sonra aldığı turist aile ile de anlaşamayınca onları indirdi.

BEYOĞLU Taksim Meydanı'nda turist müşteri ile para konusunda anlaşamayan taksici onu almayıp daha sonra aldığı turist aile ile de anlaşamayınca onları indirdi. Turistler, "Sürücüye Mecidiyeköy'de bir AVM'ye gitmek istediğimizi söyledik, taksimetre açmak istemedi, önce 160 sonra 80 lira istedi" dedi.

Taksim Meydanı'nda çarşamba günü bir turist durduğu taksiye binmek istedi. Taksi sürücüsü, turist ile taksimetreyi açmadan pazarlık etti. Taksici ücret konusunda anlaşamadığı turisti aracına almadı. 10 metre ileride duran aynı taksiye turist bir aile bindi bir süre hareket etmeden turistlerle pazarlık yapan taksici hareket ettikten 2-3 metre sonra durarak ücret konusunda anlaşamadığı bu aileyi de aracından indirerek uzaklaştı.  Turistler, "Sürücüye Mecidiyeköy'de bir AVM'ye gitmek istediğimizi söyledik, taksimetre açmak istemedi, önce 160 sonra 80 lira istedi" diye konuştu. Turistler daha sonra DHA muhabirinin durdurduğu başka bir taksiye bindi.

(Fotoğraf)


Taksim'de turistlerin taksici isyanı
Taksim'de turistlerin taksici isyanı
Taksim'de turistlerin taksici isyanı
Taksim'de turistlerin taksici isyanı
Taksim'de turistlerin taksici isyanı
Taksim'de turistlerin taksici isyanı

Mecidiyeköy, turist, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Taksim'de turistlerin taksici isyanı - Son Dakika


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