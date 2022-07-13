Taksim'de turistlerin valizini çalmak isteyen hırsız, kendisini yakalayanlara saldırınca tekme tokat dayak yedi! - Son Dakika
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Taksim'de turistlerin valizini çalmak isteyen hırsız, kendisini yakalayanlara saldırınca tekme tokat dayak yedi!

13.07.2022 15:26

İstanbul'un en büyük meydanı Taksim'de havalimanı otobüsüne binen turistlerin valizlerini çalmaya çalışan hırsız, görevlilere yakalandı. Öfkelenen görevliler, kaçmaya çalışan hırsızı uzun süre boyunca tekme ve yumruklarla dövdü. Yaşananlar kameralara yansırken, hırsız dayaktan sonra kayıplara karıştı. Öte yandan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Taksim Talimhane mevkiinde meydana gelen olayda, bir hırsız havalimanı otobüsüne binen turistlerin valizlerini çalmaya çalıştı. İddiaya göre havalimanı otobüslerinin bulunduğu noktada dolaşan kimliği belirsiz kişi, gözünü valizlere kestirdi. Bir süre sonra çevrede dolaşarak uygun anı kollayan şahıs, turistler araca bindikten sonra otobüs kalkmak üzereyken harekete geçti.

DİRENİP SALDIRMAYA BAŞLAYINCA ARBEDE ÇIKTI

Bagaj bölümünden valizi almaya çalışan hırsız, alanda görevli Yaşar Ceyhan tarafından fark edildi. Görevliye yakalanan şahıs kaçmaya çalışınca alandaki birkaç kişi tarafından muhafaza altına alınmaya çalışıldı. Ancak şahsın görevlilere direnip saldırmaya başlaması üzerine arbede çıktı. Kavgaya dönüşen olayda bir anda ortalık karışınca şahsa tekme ve yumruklarla meydan dayağı atıldı. Dakikalarca darbedilen şahıs ardından görevlilerin elinden kurtulup kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Valiz hırsızına meydan dayağı! Dakikalarca tekme tokat dövdüler

"SUÇÜSTÜ OLDUĞU İÇİN DÖVMEK ZORUNDA KALDIM"

Olayla ilgili konuşan Yaşar Ceyhan, "Geçen gün sabah geldiğimde burada çalışırken iki şahıs yaklaşık 2 saat burada gezinmeye başladı. Amaçları belliydi, ben onları görünce direkt anladım. Hırsızlık yapmak istiyorlardı. Ondan sonra otobüs geldi, bagajları indirdim ve 2 tane sahipsiz valiz kaldı. Otobüs içerisinde yolcu var mı diye baktım ve yolcu yoktu. Sonra o şahıslardan biri yanıma geldi ve 'Bagaj benim' dedi. Bende bu 'Senin değil' dedim, yani suçüstü oldular. Tabi hırsızlığı suçüstü olduğu için ben direkt orada dövmek zorunda kaldım. Burada bu şekilde hırsızlık olaylar oluyor. Böyle durumlarda polise haber veriyoruz. Bu tür olayların artık olmamasını istiyoruz. İnsanları takip etmekten gerçekten yorulduk. Her hafta bunlarla karşılaşıyoruz ve önüne geçilmesini istiyoruz. Olaydan sonra zanlıyı zabıta ekipleri aldı, sonrasını bilmiyorum. Olay yerine gelen polis ekiplerine de olayı anlattım, onlar da önlem alıp devriye gezmeye başladılar. O günden sonra bir daha hırsızlık olayı gerçekleşmedi" dedi.

Valiz hırsızına meydan dayağı! Dakikalarca tekme tokat dövdüler
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de turistlerin valizini çalmak isteyen hırsız, kendisini yakalayanlara saldırınca tekme tokat dayak yedi! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksim'de turistlerin valizini çalmak isteyen hırsız, kendisini yakalayanlara saldırınca tekme tokat dayak yedi! - Son Dakika
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