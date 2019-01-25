Son Dakika Haberleri: Taksim'de Vatandaşla Esnaf Birbirine Girdi...yumrukların Havada Uçuştuğu Kavga Kamerada

Taksim'de Vatandaşla Esnaf Birbirine Girdi...yumrukların Havada Uçuştuğu Kavga Kamerada

44 dakika önce

Taksim'de vatandaşla esnaf birbirine girdi.

Taksim'de vatandaşla esnaf birbirine girdi...Yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada
Dönercilerle vatandaşın birbirine girdiği kavgada yumruklar havada uçuştu
Hızını alamayan bir kişi karşı tarafa sopayla saldırdı

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda bulunan dönercilerle bir vatandaş arasında kavga çıktı. Turistlerin meraklı bakışlarla izlediği kavgada yumruklar havada uçuştu.
Taksim Meydanı'nda sabah saatlerinde dönerciler ve vatandaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken yumrukların havada uçuştuğu görüldü. Hızını alamayan bir kişi sopayla karşı tarafa saldırdı. Bunu gören Taksim Meydanı'nda görevli sivil polis memurları araya girerek kavgayı sonlandırdı.
Kavgaya karışan kişileri ise yine sivil memurlar sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:19 Kaynak: İHA

kavga, Taksim, 3. Sayfa
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