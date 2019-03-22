Son Dakika Haberleri: Taksim'de Vatandaşlar Kapkaççıyı Böyle Yakaladı

Taksim'de Vatandaşlar Kapkaççıyı Böyle Yakaladı

26 dakika önce

TAKSİM Meydanı'nda bir turist kapkaça uğradı.

TAKSİM Meydanı'nda bir turist kapkaça uğradı. Vatandaşlar turistin çantasını aldığı iddia edilen kapkaççıyı anında yakalayıp polise teslim etti. Çantanın sahibi turist ise polis geldiği sırada şüpheliye vurmaya başladı. Turisti polisler sakinleştirdi. O anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Taksim Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, Bir kişi, meydanda yürüyen iki turistten birinin çantasını bir anda kapıp kaçmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar, önünü kestikleri kapkaççıyı yakaladı. Turiste çantası geri verilirken, vatandaşlardan biri polis gelene kadar şüphelinin boynuna sarılıp, onu bekletti. Kapkaç şüphelisi kısa sürede gelen polis ekiplerine teslim edildi. Kapkaça uğrayan turistin polis otosuna bindirilen şüpheliye elindeki çanta ile vurduğu görüldü. Kapkaça uğrayan turist de ifade işlemeleri için şüpheliyle aynı araçla polis merkezine götürüldü. Yaşanan olay cep telefonu kamerası ile saniye, saniye görüntülendi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:54 Kaynak: DHA

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