Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı - Son Dakika

Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

İSTANBUL - Taksim'de vatandaşlar, aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Taksim'de yağmur etkili oldu. Vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandığı görüldü. Bazı vatandaşlar yağmurda ıslanmamak için koşuştururken, bazıları ise duraklara sığındı. Hazırlıklı gelenler ise şemsiyelerle yoluna devam etti.