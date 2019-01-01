Son Dakika Haberleri: Taksim'de Vatandaşlar Yeni Yıla Böyle Girdi

Taksim'de Vatandaşlar Yeni Yıla Böyle Girdi

12 dakika önce

Yılbaşı eğlencelerinin merkezi Taksim'de saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce vatandaş yeni yıla merhaba dedi.

Taksim'de Vatandaşlar Yeni Yıla Böyle Girdi, System.String[]
Yılbaşı eğlencelerinin merkezi Taksim'de saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce vatandaş yeni yıla merhaba dedi.

Yılbaşı kutlamaları için Taksim Meydanı ve çevresini dolduran binlerce vatandaş, yeni yıla merhaba dedi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Geri sayımla birlikte vatandaşlar meşaleler yaktı. Şarkılar söyleyerek yeni yıla merhaba diyen binlerce vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:40 Kaynak: İHA

Yılbaşı, Taksim, Güncel
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