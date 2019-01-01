Taksim'de Vatandaşlar Yeni Yıla Böyle Girdi
1 saat önce
Taksim'de vatandaşlar yeni yıla böyle girdiİSTANBUL - Yılbaşı eğlencelerinin merkezi Taksim'de saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce vatandaş yeni yıla merhaba dedi.
Taksim
'de vatandaşlar yeni yıla böyle girdi
İSTANBUL - Yılbaşı
eğlencelerinin merkezi Taksim'de saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce vatandaş yeni yıla merhaba dedi.
Yılbaşı kutlamaları için Taksim Meydanı ve çevresini dolduran binlerce vatandaş, yeni yıla merhaba dedi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Geri sayımla birlikte vatandaşlar meşaleler yaktı. Şarkılar söyleyerek yeni yıla merhaba diyen binlerce vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:50 Kaynak: İHA
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