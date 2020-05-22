Taksim'de "virüs adam" dan ilginç farkındalık - Son Dakika

Taksim'de "virüs adam" dan ilginç farkındalık

Taksim'e "korona virüs" kılığında gelen Şerif Macit isimli vatandaş, İstiklal Caddesi'nde vatandaşları ilginç şekilde uyardı.

Taksim'de

Taksim'e "korona virüs" kılığında gelen Şerif Macit isimli vatandaş, İstiklal Caddesi'nde vatandaşları ilginç şekilde uyardı. Virüs maskesiyle vatandaşların yanına yaklaşan Macit, maske takmayanları ve sosyal mesafesini korumayanlara teşekkür etti. İlginç bir farkındalık oluşturan Macit, uyarıları dikkate almayanlara ise virüs topu hediye etmek istedi. Virüse meydan okuyan bir vatandaşın "bundan korkan bunu gibi olsun" tepkisi ise dikkat çekti.

Dünyayı saran yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında Beyoğlu Kaymakamlığının Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maskesiz takmadan dolaşmak yasaklanmıştı. Bu kapsamda farkındalık oluşturmak isteyen proje yönetmeni Şerif Macit korona virüs maskesi takıp Taksim İstiklal Caddesine geldi. Uyarıları dikkate alarak maske takan vatandaşlara yaklaşan Macit, bu tip insanları sevmediğini söyledi.

"İNSANLAR SİZDEN MUHAKKAK KORKARLAR"

Meydandaki bir esnafın yanına giden Macit, "Virüsü görseydiniz ne hissederdiniz?" diye bir soru sordu. Bunun üzerine esnaf, "Virüsü görseydim bir şey hissetmezdim. Görmediğim halde neler hissettiğimi bir ben bilirim. Şekli değil varlığı önemli. İnsanlar sizden muhakkak korkarlar. Kendini model olarak kendini gösteriyorsun, o yüzden korkmaları lazım. Maske takmazsam virüsü herkese bulaştırırım. Elimizden geldiği kadar tedbir alacağız. Kendimizden uzak durmaya çalışacağız" dedi.

"İNSANLAR KEŞKE DİP DİBE OLSA, MASKE TAKMASALAR VE ÖNLEM ALMASALAR"

Bu sözlerden rahatsız olan korona virüsün sözcüsü Şerif Macit, "Vatandaşı böyle sevmiyorum, çok bilinçli. Demek gerekli uyarıları almış insanları uyarıyor, bu da benim işine gelmez. Bana riske girmiş ve maske takmayan insanlar lazım. Ben onları çok seviyorum, bakanımızı buradan kınıyorum. Gereksiz yere insanları uyarıyor ve sıcak davranıyor. Olabildiğince insanlar keşke dip dibe olsa, maske takmasalar ve önlem almasalar" diyerek ironi yaptı.

MASKESİZLERE VE MESAFEYİ KORUMAYANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Uyarıların ardından İstiklal Caddesine giren Macit, maskesiz takan bir vatandaşın yanına yaklaşarak kendisine teşekkür etti. Yaptığı hatanın farkına varan vatandaş ise hemen maskesini takarak Macit'in yanından uzaklaştı. Banka önünde sosyal mesafesini koruyan vatandaşlara da giden Macit, sosyal mesafeye gerek olmadığını belirterek yakınlaşmalarını gerektiğini söyledi. Caddede maskesiz yürüyenlere ve mesafesini korumayanlara teşekkürlerini sürdüren Macit, hiçbir önlem almayan vatandaşlara virüs topu hediye etmek istedi.

"TAKMIYORUM MASKE HODRİ MEYDAN"

Uyarıları esnasında maske takmayan bir vatandaşın yanına daha yaklaşan Macit, kendisine teşekkür ederek virüs topu hediye etmek istedi. Bunun üzerine vatandaş, "Bundan korkan onun gibi olsun. Bunun her tarafı korona virüs olsa ne yazar. Takmıyorum abi hodri meydan. Avrupalılar korkabilir biz Türkler Osmanlı torunuyuz" demesi bu kadarına da "pes" dedirtti.

"BU OLAYIN NE KADAR TEHLİKELİ OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİLLER"

Farkındalık projesi hakkında açıklamalarda bulunan Şerif Macit, "Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Taksim ve İstiklal Caddesine gelince halen maske takmayanlar olduğunu gördüm. Bu bilinç bazı insanlarda maalesef oluşmamış. Bu olayın ne kadar tehlikeli olduğunun farkında değiller. Biz doktora gitmeye endişe ederken onlarca insanın maske takmadan bir arada sohbet etmesi açıkçası bana çok garip geliyor. Bununla alakalı bende elimden geldiğince farkındalık oluşturmaya çalıştım. İnsanlar maske takmadıkları zaman çok cesaretliler ama şu ufacık topu alırken endişelendiler. Buna dokunmaktan bu kadar endişe ediyorlarsa maske takmaktan neden bu kadar endişe etmiyorlar onu da anlamış değilim. İnsanlar sanırım başlarına gelince anlayacaklar. Umarım başlarına gelmeden anlarlar ve ülkeyi tehlikeyi sokmaktan vazgeçerler" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 11:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taksim'de 'virüs adam' dan ilginç farkındalık - Son Dakika

Son Dakika

İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı "Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır         
18:54
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor         
18:43
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak         
18:18
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı         
18:09
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında         
18:02
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı         
18:02
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor         
17:58
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı         
17:52
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü         
17:49
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak         
17:43
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü         
17:31
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası         
17:05
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi         
17:03
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti         
17:02
Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı! Zanlı, arkadaşlarına da saldırmış Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı! Zanlı, arkadaşlarına da saldırmış         
17:00
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi         
16:59
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı         
16:53
"Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti         
16:52
Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı         
16:47
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı         
16:41
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı         
16:23
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık         
16:06
İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar         
16:04
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı         
15:48
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi         
15:45
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi         
15:37
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı         
15:31
Emrata işleri büyütüyor! Yeni koleksiyonunu tanıtan eşiyle samimi pozlar verdi Emrata işleri büyütüyor! Yeni koleksiyonunu tanıtan eşiyle samimi pozlar verdi         
15:20
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor         
15:14
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 19:10:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Taksim'de "virüs adam" dan ilginç farkındalık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]