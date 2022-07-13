Taksim'de yabancı uyruklu 52 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Taksim'de yabancı uyruklu 52 kişi yakalandı

13.07.2022 15:26
Taksim'de yabancı uyruklu 52 kişi yakalandı

Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'nde yapılan denetimlerde yabancı uyruklu 52 kişi yakalandı.

Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'nde yapılan denetimlerde yabancı uyruklu 52 kişi yakalandı.

Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği tarafından ortaklaşa yapılan denetimlerde 52 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'nde yapılan çalışmalar çerçevesinde alınan yabancı uyruklu şahıslar, Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. 52 yabancı uyruklu şahıs polis merkezindeki işlemlerinden sonra sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla dövülen yabancı uyruklu adamın telefonunda herhangi bir fotoğrafa rastlanmadı Kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla dövülen yabancı uyruklu adamın telefonunda herhangi bir fotoğrafa rastlanmadı Denizde kaybolan yabancı uyruklu şahsı arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor Denizde kaybolan yabancı uyruklu şahsı arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor Taksim'de turistlerin valizini çalmak isteyen hırsız, kendisini yakalayanlara saldırınca tekme tokat dayak yedi! Taksim'de turistlerin valizini çalmak isteyen hırsız, kendisini yakalayanlara saldırınca tekme tokat dayak yedi!
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de yabancı uyruklu 52 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:22 Kadro dışı bırakılan Serdar Saatçi hasta mı? Beşiktaş'tan sert açıklama
15:17 Yeni telefon bomba gibi patlayıp, gencin gözüne saplandı! Kör kalabilir...
15:11 Antalya'da çıkan hortum vatandaşları korkuttu! O esnada yaşanan diyalog her şeyin önüne geçti
15:00 Devasa ve tuhaf görünümlü balık insanlarda paniğe yol açtı! "Biz ne olacağız"
14:57 İtalyan temsilcisi, Zeki Çelik'in ardından Abdülkadir Ömür'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı
14:39 Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri İstanbul'da pazarlığa başladı! Tahıl koridoru dünya için hayati önemde
14:29 Samsun'da facia! Yolcu indiren halk otobüsüne arkadan çarpan ticari araç paramparça oldu... Ölü ve yaralılar var
14:25 Ceylan, ablasının cenazesinde Alişan'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu! Annesiyse fenalık geçirdi...
13:57 Yunan lobisinin düşmanca hamlesi başarılı oldu! İşte ABD'nin F-16'ları Türkiye'ye satması için istenilen 2 şart...
13:55 Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Joao Pedro ile anlaşma sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 15:31:10. #1.12#
SON DAKİKA: Taksim'de yabancı uyruklu 52 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement