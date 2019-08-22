Son Dakika Haberleri: TAKSİM'DE YABANCI UYRUKLU İKİ GRUBUN KAVGASI KAMERADA
Son Dakika Güncel Haber

TAKSİM'DE YABANCI UYRUKLU İKİ GRUBUN KAVGASI KAMERADA

28 dakika önce

TAKSİM'de yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

TAKSİM'DE YABANCI UYRUKLU İKİ GRUBUN KAVGASI KAMERADA, System.String[]
TAKSİM'de  yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Tarafların kavgası güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay dün saat 17.00 sıralarında yaşandı. Aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan yabancı uyruklu iki grup, dolmuş duraklarının bulunduğu alanda kavgaya tutuştu. Taksim Meydanı'nda görevli polisler kavga edenleri ayırıp birbirinden uzaklaştırdı. Kısa süre sonra tekrar kavgaya tutuşan tarafları, bu kez takviye gelen polis ekipleri ayırmaya çalıştı. Arbede sırasında saldırgan tavırlar içindeki bir kişiyi polis cop kullanarak uzaklaştırmaya çalıştı. Olay yerinden ayrılmayan bu kişi ile kavgaya karışanlardan biri gözaltına alındı. Çıkan arbedede bir kişi de yüzünden hafif  şekilde yaralandı. Özel Harekat polislerinin de olay yerine gelmesinin ardından tarafların kavgası son buldu.

Görüntü dökümü
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Polisin kavga eden tarafları birbirinden uzaklaştırması
-Tarafların tekrar kavgaya tutuşması
-Polis ekiplerinin kavgayı ayırmaya çalışması
-Taşkınlık çıkaran kiye polisin,  polis aracından aldığı copla vurması
(AKTÜEL)
Taşkınlık çıkaran kiye polisin,  polis aracından aldığı copla vurması
-Ola yerinden uzaklaşmayıp bağıran kişiyi polisin gözaltına alması
-Olay yerinde toplanıp kavgayı izleyen kişiler
-Polis ekiplerinin kavgayı sonlandırması
-Kavgada yaralanan kişi
-Gözaltına alınan kişinin polis aracına alınması
-Olayı haber alıp gelen Özel Harekat polisleri
-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Taksim, kavga, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis merkezinin önünde silahlı-sopalı kavga: 2 ölü, 5 yaralı
Bursa'da bir uyuşturucu satıcısı, kendisine satış yaptırmayan şahsa kurşun yağdırdı Üsküdar'da nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada Son dakika! Esed rejimi, TSK gözlem noktasına taciz atışı yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 12:59:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TAKSİM'DE YABANCI UYRUKLU İKİ GRUBUN KAVGASI KAMERADA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]