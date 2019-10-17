Son Dakika Haberleri: Taksim'de yabancı uyruklu iki kadının saç saça baş başa kavgası kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de yabancı uyruklu iki kadının saç saça baş başa kavgası kamerada

Taksim'de yabancı uyruklu iki kadının saç saça baş başa kavgası kamerada

40 dakika önce

Taksim'de yabancı uyruklu iki kadının saç saça baş başa kavgası kameradaİSTANBUL - Taksim'de restoranta yemek yiyen yabancı uyruklu iki kadın bir anda tartışmaya başladı.

Taksim'de yabancı uyruklu iki kadının saç saça baş başa kavgası kamerada

İSTANBUL - Taksim'de restoranta yemek yiyen yabancı uyruklu iki kadın bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce kadınlar cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti. Kadınlardan biri sinir krizi geçirirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Taksim Aydede Caddesin'de dün sabah saat 05.00 sıralarında bir restoranta yemek yiyen yabancı uyruklu iki kadın, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce restorandan çıkan kadınlar, cadde ortasında birbirine girdi. Saç saça baş başa kavga eden kadınları yanlarında bulunan arkadaşları güçlükle ayırdı. Kadınlardan biri sakinleşip olay yerinden ayrılırken, diğeri cadde ortasında sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadını sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra sinir krizi geçiren yabancı uyruklu kadın arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksim'de yabancı uyruklu iki kadının saç saça baş başa kavgası kamerada

Taksim, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:22 Kaynak: İHA
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Taksim'de yabancı uyruklu iki kadın saç baş birbirine girdi
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