Taksim'de yağmur başladı - Son Dakika

Taksim'de yağmur başladı

İSTANBUL - İstanbul Taksim Meydanı'nda yağmur başladı. Bazı vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandığı görüldü.

İstanbul'da yapılan uyarıların ardından beklenen yağış başladı. Yağış Taksim Meydanı'nda etkisini gösterdi. Bazı vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandığı görüldü. Bazı vatandaşlar yağmurda ıslanmamak için koşuştururken, bazıları ise boş alanlara sığındı. Yağmura hazırlıklı vatandaşların ise şemsiyelerle yoluna devam ettiği görüldü.