Taksim'de yağmur etkili oluyor
6 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:50 Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı. Yağmura Taksim'de yakalanan vatandaşlar şapka, poşet ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kentin birçok noktasında yağmur başladı. Taksim'de de etkili olan yağmur bazı vatandaşları zor durumda bıraktı. Vatandaşlar şapka, poşet ve şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
(Sümer Avcı/İHA)
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