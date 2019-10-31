Son Dakika Haberleri: Taksim'de yağmur etkili oluyor
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Taksim'de yağmur etkili oluyor

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı. Yağmura Taksim'de yakalanan vatandaşlar şapka, poşet ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kentin birçok noktasında yağmur başladı. Taksim'de de etkili olan yağmur bazı vatandaşları zor durumda bıraktı. Vatandaşlar şapka, poşet ve şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

(Sümer Avcı/İHA)

İstanbul, Taksim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:50 Kaynak: İHA
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