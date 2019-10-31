Son Dakika Haberleri: Taksim'de yağmur etkili oluyor
Son Dakika Genel Taksim'de yağmur etkili oluyor

Taksim'de yağmur etkili oluyor

6 saat önce

Taksim'de yağmur etkili oluyorİSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı.

Taksim'de yağmur etkili oluyor

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı. Yağmura Taksim'de yakalanan vatandaşlar şapka, poşet ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kentin bir çok noktasında yağmur başladı. Bir çok ilçede olduğu gibi Taksim'de de etkili olan yağmur bazı vatandaşları zor durumda bıraktı. Vatandaşlar şapka, poşet ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Taksim'de yağmur etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Taksim, Genel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:02 Kaynak: İHA
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