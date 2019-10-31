Taksim'de yağmur etkili oluyor
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Taksim'de yağmur etkili oluyorİSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:02 Kaynak: İHA
Taksim'de yağmur etkili oluyor
İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı. Yağmura Taksim'de yakalanan vatandaşlar şapka, poşet ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kentin bir çok noktasında yağmur başladı. Bir çok ilçede olduğu gibi Taksim'de de etkili olan yağmur bazı vatandaşları zor durumda bıraktı. Vatandaşlar şapka, poşet ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.
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