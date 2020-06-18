TAKSİM'DE YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR - Son Dakika

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı'nda vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış yer yer su baskınlarına sebep oldu. Taksim Meydanı'nda yağmura yakalan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. İstiklal Caddesi'ne gelenlerden kimileri yağmura hazırlıksız yakalanırken kimileri ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundukları görüldü.

KİMİ KAÇTI KİMİ KEYFİNİ ÇIKARDI

Sağanak yağmura aldırış etmeyen bazı vatandaşlar yağmur altında yürümenin keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar ise ıslamamak için gidecekleri yere koşarak gitmeye çalıştı.