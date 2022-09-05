Taksim'de yakalanan dilenci kadınlardan gazeteciye tepki: "Amca seni Allah'a havale ediyoruz" - Son Dakika
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Taksim'de yakalanan dilenci kadınlardan gazeteciye tepki: "Amca seni Allah'a havale ediyoruz"

05.09.2022 09:43

Taksim'de yakalanan dilenci kadınlardan gazeteciye tepki: "Amca seni Allah'a havale ediyoruz" Taksim Meydanı'nda kucağında çocuklarla dilenen dilenciler kameradaİSTANBUL Taksim Meydanı'nda kucaklarına küçük çocukları alarak aile boyu dilencilik yapan kadınlara zabıta ekipleri müdahale etti.

Taksim'de yakalanan dilenci kadınlardan gazeteciye tepki: "Amca seni Allah'a havale ediyoruz"

Taksim Meydanı'nda kucağında çocuklarla dilenen dilenciler kamerada

İSTANBUL Taksim Meydanı'nda kucaklarına küçük çocukları alarak aile boyu dilencilik yapan kadınlara zabıta ekipleri müdahale etti. Yakalanan dilenciler kendilerini 'Bir arkadaşımı bekliyordum, dilenmiyordum' diyerek savunurken kendilerini görüntüleyen gazeteciye de 'Seni Allah'a havale ediyoruz' diyerek tepki gösterdi.

Taksim Meydanı'nda bir grup kadın kucaklarına küçük çocukları alarak aile boyu dilencilik yaptı. Kucaklarında küçük çocuklarla dilenen kadınlara bağlı zabıta ekipleri müdahale etti. Ekiplerin suçüstü yaparak yakaladığı dilencilerden bazıları kaçmaya çalışırken kucağında bebekli olan kadın dilenciler yakalandı. Yakalanan kadın dilenciler kendilerini 'Bir arkadaşımı bekliyordum, dilenmiyordum' diyerek savunurken, ekiplerin müdahalesini ve kendilerini görüntüleyen gazeteciye de 'Seni Allah'a havale ediyoruz' diyerek ilginç bir tepki gösterdi.

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Kaynak: İHA

Zabıta, Taksim, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Taksim'de yakalanan dilenci kadınlardan gazeteciye tepki: 'Amca seni Allah'a havale ediyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksim'de yakalanan dilenci kadınlardan gazeteciye tepki: "Amca seni Allah'a havale ediyoruz" - Son Dakika
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