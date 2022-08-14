Kadın dilenci zabıtaya aynı yerde ikinci kez yakalandı, yine para cezası kesildi

Taksim'de yanındaki 2 çocukla kağıt toplama işi yapıyormuş gibi dolaşarak dilencilik yapan yabancı uyruklu kadın, Beyoğlu zabıta ekipleri tarafından ikinci kez yakalandı. 277 TL para cezası kesilen kadın, kendisini görüntüleyen basın mensubuna hakaret etti.

Taksim'de geçtiğimiz ay yanındaki 2 çocukla kağıt toplama işi yapıyormuş gibi dolaşarak dilencilik yapan yabancı uyruklu kadın, Beyoğlu zabıta ekipleri tarafından yakalanarak 277 TL para cezası kesilmişti. Kadın, zabıtaya Taksim Abdülhak Hamit Caddesi'nde tekrar dilenirken yakalandı. Zabıta görevlisi kadına, "Çocuklara para versinler diye yapıyorsun. Birkaç defa sana denk geldim. Takip ettim" dedi. Yabancı uyruklu kadın ise yaptıklarını inkar etti.

İlk yakalandığında kendisini görüntüleyen basın mensubunu "Seni bir daha burada görmeyeceğim" diyerek tehdit eden kadın, zabıta merkezine götürülmek için arabaya bindirildiği esnada basın mensuplarına hakaret etti. Dilencilik yapan kadına 277 TL para cezası kesildiği öğrenildi. - İSTANBUL