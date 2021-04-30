Taksim'de yaralı güvercini kurtarmak için seferber oldular - Son Dakika

Taksim'de yaralı güvercini kurtarmak için seferber oldular

İSTANBUL - Taksim Meydanında yaralı bir güvercini kurtarmak için seferber olan vatandaşlar, kameralara yansıdı.

Taksim'de yaralı bir güvercin bir vatandaşa çarparak yere düştü. Vatandaşlar, yaralı güvercini kurtarmak için adeta seferber oldu. Bir vatandaş hareketsiz yatan güvercine su vermeye çalıştı, bir diğer ise güvercini ters çevirip kalp masajı yaptı. Güvercin vatandaşların bütün uğraşlarına rağmen telef oldu.

Güvercinin kendine çarptığını söyleyen vatandaş, "Kuşu alamadım içeri. Bu tarafa bakıyordum bir anda bir baktım sanki biri beni tekmeledi. Meğer ise kuşmuş" şeklinde konuştu.

Kuşa müdahale eden başka bir vatandaşta, "Arkadaş geliyordu o şekil. Vatandaşın dizine çarpınca yere düştü. Bizde üstüne su döktük" şeklinde konuştu.