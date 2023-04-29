Taksim'de yarı çıplak halde otel ve iş yerlerine girmek isteyen İspanyol turist, ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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Taksim'de yarı çıplak halde otel ve iş yerlerine girmek isteyen İspanyol turist, ortalığı birbirine kattı

29.04.2023 11:39

Taksim'de yarı çıplak halde iş yerlerine ve otellere girmeye çalışan İspanyol turist ortalığı karıştırdı. Çevredekilerin büyük tepkisiyle karşılaşan turiste ilk müdahale, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Önceki hafta, Beyoğlu Sıraselviler Caddesi'nde meydana gelen olayda, İspanya vatandaşı olduğu öğrenilen bir turist yarı çıplak halde yolda dolaşmaya başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında caddede gezen turist, bir süre sonra iş yerlerine ve otellere girmeye çalıştı. Bunun üzerine İspanyol turist, esnaftan ve görevlilerden tepki gördü. Bir otel görevlisi, içeri girmek için ısrar eden turisti iterek yere düşürdü. Dakikalarca düştüğü yerden kalkmayan turist, bir süre sonra doğrularak bir polis aracının önünde durdu.

Taksim'de yarı çıplak İspanyol turist ortalığı birbirine kattı

EKİP ARACINA BİNMEK İSTEMEDİ

Polis ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yara ve çizikler olduğu görülen turistle konuştuktan sonra onu araca bindirerek emniyete götürmek istedi. Turist önce araca binmeyi kabul etse de daha sonra araçtan inmek istedi. O sırada turist ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bunun üzerine polis, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerince kontrolü yapılan turist, polis eşliğinde ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: İHA
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Beyoğlu, Taksim, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de yarı çıplak halde otel ve iş yerlerine girmek isteyen İspanyol turist, ortalığı birbirine kattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim'de yarı çıplak halde otel ve iş yerlerine girmek isteyen İspanyol turist, ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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