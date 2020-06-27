TAKSİM'DE YASAĞA RAĞMEN KAFETERYADA OTURANLAR POLİS TARAFINDAN UYARILARAK KALDIRILDI - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde kafe ve restoranların yalnızca paket servisi yapacak şekilde açılmasına izin verilmişti. Taksim Meydanı'nda saat 11.30 sıralarında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kafeteryada oturan kişiler dikkat çekti. Bütün masalarının dolu olduğu görülen kafeteryadaki kişiler daha sonra gelen polis tarafından uyarılarak kaldırıldı. Polisin uyardığı kafeterya çalışanları sandalyeleri kaldırdı.

Görüntü dökümü

-Taksim Meydanı

-Kafeteryada oturan kişiler

-Dolu masalar

-Polisin gelmesi ve içeri girmesi

-Polisin kafeteryada oturanları uyarıp kaldırması

-Kafeterya çalışanlarının sandalyeleri kaldırması

-Vatandaşların kafeteryadan ayrılmaları

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul