Taksim'de yasak olmasına rağmen maskesiz dolaştılar - Son Dakika

Taksim'de yasak olmasına rağmen maskesiz dolaştılar
İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen Taksim'de bazı vatandaşların maskesiz dolaştığı görüldü.
İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen Taksim'de bazı vatandaşların maskesiz dolaştığı görüldü.
İstanbul'da korona virüs önlemleri kapsamında alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşların yasağa uymayarak maskesiz dolaştıkları görüldü. Kimisi maskesini ceplerinde taşıdı kimisi kulaklarına astı. Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından meydanda maskesiz dolaşanlara maske dağıtıldı. Polis ekipleri de maskesiz dolaşan vatandaşları uyararak maske takmalarını söyledi. Meydanda ayrıca çoğu zaman sosyal mesafeye uyulmadığı da görüldü. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 02:27 Kaynak: İHA
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