Taksim'de yavru kedileri kurtarma operasyonu - Son Dakika

Taksim'de yavru kedileri kurtarma operasyonu

Otomobilin altında sıkışan yavru kediler için herkes seferber oldu

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda bir otomobilin altında sıkışan 4 yavru kediyi kurtarma operasyonunda herkes seferber oldu. Otomobilin altında sıkışan yavru kedileri ise itfaiye ekipleri otomobilin lastiğini sökerek kurtardı.

Olay saat 14: 30 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobiliyle Taksim Meydandan geçtiği esnada otomobilinin altından kedi sesi duyan otomobil sürücüsü Sait Yılmazata aracını sağa çekerek durdurdu. O esnada otomobilin altında bulunan kedileri görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve oradaki vatandaşlar kedileri kurtarmak için adeta seferber oldu. İtfaiye ekipleri aracın lastiğini sökerek yavru kedileri bulunduğu alandan çıkardı. Yavru kedilerin kurtarılma anları ise kameralara böyle yansıdı.