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Taksim'de yeni yıla saatler kala polis tek tek aradı - Son Dakika

Taksim'de yeni yıla saatler kala polis tek tek aradı

31.12.2021 16:57
Taksim'de yeni yıla saatler kala polis tek tek aradı

YILBAŞINA saatler kala yeni yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için polis, başta İstiklal Caddesi olmak üzere meydana çıkan yollarda üst aramaları yapıyor.

YILBAŞINA saatler kala yeni yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için polis, başta İstiklal Caddesi olmak üzere meydana çıkan yollarda üst aramaları yapıyor.

Yeni yıla saatler kala yılbaşı kutlamalarının önemli adreslerinden biri olan Taksim Meydanı'nda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı getirilen demir bariyerler meydan çevresine yerleştirildi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin yeni yıla daha saatler olmasına rağmen kalabalıklaştığı görüldü. Yeni yıla Beyoğlu'nda girmek isteyenler ve turistler, soğuk havaya aldırış etmeden Taksim'i doldurdu. Taksim Meydanı'nda girmek isteyen kişiler, başta İstiklal Caddesi olmak üzere meydana açılan yollarda çanta ve üst aramalarından geçirildi.


- İstanbul
Taksim'de yeni yıla saatler kala polis tek tek aradı
Taksim'de yeni yıla saatler kala polis tek tek aradı
Taksim'de yeni yıla saatler kala polis tek tek aradı
Taksim'de yeni yıla saatler kala polis tek tek aradı
Taksim'de yeni yıla saatler kala polis tek tek aradı
Taksim'de yeni yıla saatler kala polis tek tek aradı
Taksim'de yeni yıla saatler kala polis tek tek aradı
Taksim'de yeni yıla saatler kala polis tek tek aradı
Taksim'de yeni yıla saatler kala polis tek tek aradı
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İstiklal Caddesi, Taksim, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Taksim'de yeni yıla saatler kala polis tek tek aradı - Son Dakika


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