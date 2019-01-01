Son Dakika Haberleri: Taksim'de Yeni Yılda Dilek Fenerleri Uçurdular

Taksim'de Yeni Yılda Dilek Fenerleri Uçurdular

1 saat önce

Yılbaşını Taksim'de geçiren vatandaşlar, yeni yılın ilk dakikalarında dilek fenerleri uçurdu.

Taksim'de Yeni Yılda Dilek Fenerleri Uçurdular, System.String[]
Yılbaşını Taksim'de geçiren vatandaşlar, yeni yılın ilk dakikalarında dilek fenerleri uçurdu.

Yılbaşı kutlamaları için Taksim Meydanı ve çevresini dolduran vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı gençler meşale yakarken, bazıları ise dilek feneri uçurdu. Yılbaşı nedeniyle Taksim'de yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, tehlike oluşturan meşaleler konusunda vatandaşları uyardı. Yanan meşaleler polis tarafından söndürüldü. Bir grup genç ise yeni yılın ilk dakikalarında dilek feneri uçurdu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:55 Kaynak: İHA

Polis, Yılbaşı, Taksim, Güncel
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