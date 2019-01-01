Taksim'de Yeni Yılda Dilek Fenerleri Uçurdular
1 saat önce
Taksim'de yeni yılda dilek fenerleri uçurdularİSTANBUL - Yılbaşını Taksim'de geçiren vatandaşlar, yeni yılın ilk dakikalarında dilek fenerleri uçurdu.
Taksim
'de yeni yılda dilek fenerleri uçurdular
İSTANBUL - Yılbaşını Taksim'de geçiren vatandaşlar, yeni yılın ilk dakikalarında dilek fenerleri uçurdu.
Yılbaşı kutlamaları için Taksim Meydanı ve çevresini dolduran vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı gençler meşale yakarken, bazıları ise dilek feneri uçurdu. Yılbaşı nedeniyle Taksim'de yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, tehlike oluşturan meşaleler konusunda vatandaşları uyardı. Yanan meşaleler polis tarafından söndürüldü. Bir grup genç ise yeni yılın ilk dakikalarında dilek feneri uçurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:26 Kaynak: İHA
Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti
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