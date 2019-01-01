Son Dakika Haberleri: Taksim'de Yeni Yılın İlk Dakikalarında Evlilik Teklifi

Taksim'de Yeni Yılın İlk Dakikalarında Evlilik Teklifi

38 dakika önce

Yeni yılın ilk dakikalarında İstiklal Caddesi'ne eğlenmek için gelen Suriyeli Mennan Davut, kız arkadaşı Iraklı Leyla'ya evlenme teklifi etti.

Taksim'de Yeni Yılın İlk Dakikalarında Evlilik Teklifi, System.String[]
Yeni yılın ilk dakikalarında İstiklal Caddesi'ne eğlenmek için gelen Suriyeli Mennan Davut, kız arkadaşı Iraklı Leyla'ya evlenme teklifi etti. Genç kız gence "evet" cevabı verirken, vatandaşlar da o anı ilgiyle izledi.

Yeni yıl kutlamaları için Beyoğlu İstiklal Caddesi'ni dolduran vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Eğlenmek için İstiklal Caddesini seçen Suriyeli Mennan Davut, Iraklı kız arkadaşı Leyla'ya evlenme teklifi etti. Evlilik teklifi karşısında şaşıran genç kız, Suriyeli gence "evet" cevabı verdi. Çevrede bulunan vatandaşlarda o anı coşkuyla izledi.

Yıl başında kız arkadaşına evlilik teklifi eden Suriyeli Mennan Davut, "Suriye'den buraya geldim. Şuanda burada yaşıyorum. Evlenmek istiyorum. Irak'tan buraya getirdim, çok seviyorum. İnşallah 1 ay sonra düğünümüzde olur. Herkese teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:53 Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, Güncel
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