Son Dakika Haberleri: Taksim'de Yeni Yılın İlk Dakikalarında Tekmeli Yumruklu Kavga

Taksim'de Yeni Yılın İlk Dakikalarında Tekmeli Yumruklu Kavga

1 saat önce

Taksim'de yeni yılın ilk dakikalarında tekmeli yumruklu kavgaİSTANBUL - Yeni yılın ilk dakikalarında Taksim Meydanı'nda 2 grup arasında henüz tekmeli yumruklu kavga çıktı.

Taksim'de yeni yılın ilk dakikalarında tekmeli yumruklu kavga

İSTANBUL - Yeni yılın ilk dakikalarında Taksim Meydanı'nda 2 grup arasında henüz tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga sırasında epilepsi hastası olduğu ileri sürülen bir kişi yere düşerek baygınlık geçirdi.
Taksim Meydanı'nda yeni yılın ilk dakikalarını herkes coşkuyla kutlarken 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı. Yaşanan tekmeli yumruklu kavgada aldığını darbelerin ardından bir kişi yere düşerek baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren şahsın epilepsi hastası olduğu ileri sürüldü. Baygınlık geçiren kişinin kardeşi yaşananlara adete isyan etti. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesini yaptığı şahsa daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.
Öte yandan, kavgaya karışan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:30 Kaynak: İHA

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