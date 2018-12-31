Son Dakika Haberleri: Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri

Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri

1 saat önce

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde tedbirler alındı.

Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri, System.String[]
Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde tedbirler alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün güvenlik tedbirleri kapsamında, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi demir bariyerlerle kapatılarak anıta giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Meydana açılan tüm sokaklarda polis ekipleri tarafından arama noktaları oluşturuldu. Polis ekipleri, vatandaşların ve turistlerin üst aramalarını yaparak meydana alıyor.

Özel harekat polisleri de Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boyunca muhtemel bir olumsuzluğa karşı konuşlandırıldı. Bazı özel harekat polislerinin dronesavar teçhizatıyla görev yaptığı görüldü.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişiler üzerinden GBT sorgulaması yapıyor. Ayrıca bazı polislere kangal ve akbaş cinsi köpekler de eşlik ediyor.

Öte yandan bu yıl ilk kez atlı polisler Taksim Meydanı'nda görev aldı. Atlı polisler meydana gelebilecek olumsuzluklara müdahale edecek.

Ayrıca Taksim Meydanı ve çevresinde itfaiye ekipleri de hazır bekletiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:07 Kaynak: AA

Huzur, Polis, İstiklal Caddesi, Taksim, Güncel
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