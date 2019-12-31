TAKSİM'DE YILBAŞI HAREKETLİLİĞİ - Son Dakika
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TAKSİM'DE YILBAŞI HAREKETLİLİĞİ

6 saat önce

Yeni yıl kutlamaları İstiklal Caddesi'nde başladı.

TAKSİM'DE YILBAŞI HAREKETLİLİĞİ, System.String[]

Yeni yıl kutlamaları İstiklal Caddesi'nde başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstiklal Caddesi'ne giriş noktalarda üst araması yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Aracı Bürosuna bağlı ekipler denetimlerde bulundu. Yerli ve yabancı bir çok turistin uğrak mekanı olan İstiklal Caddesi, Galatasaray Meydanı'nda bulunan yılbaşı süsleri ile vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Ayten Yavuz, "Yılbaşını İstiklal Caddesinde geçirmeyi düşünüyoruz. Bir kafeye gideceğiz. Canlı müzik falan. Mutluluk, sağlık huzur ve neşe dolu bir yıl diliyorum. Almanya'dan geliyorum" şeklinde konuşurken, Bahar Gündüz, "Yılbaşını Taksim'de, Ortaköy'de daha sonra evde geçireceğim. Kuzenlerim yurt dışından geldi onlarla vakit geçirmeyi düşünüyorum. Yeni yılda herkes iççin huzur sağlık ve mutluluk diliyorumö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Galatasaray meydandan detaylar

-Polisin üst aramasından detaylar

-İHA pilotlarının denetimi

-Vatandaş röportajı

-Yabancı turistin yeni yıl mesajı

-Genel ve detaylar


İstiklal Caddesi, Yılbaşı, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:27 Kaynak: DHA
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