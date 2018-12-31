Taksim'de yılbaşı önlemleri
24 dakika önce
Taksim Meydanının çevresi demir bariyerlerle kapatılırken, kablosuz mobil güvenlik kameraları da bazı noktalara yerleştirildi.
Taksim Meydanının çevresi demir bariyerlerle kapatılırken, kablosuz mobil güvenlik kameraları da bazı noktalara yerleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:05
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