Taksim'de Yılbaşı Önlemleri (2)

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde tedbirler alınmaya başlandı.

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde tedbirler alınmaya başlandı.



Bu kapsamda, Taksim Meydanı'nın çevresi demir bariyerlerle çevrildi. Meydana açılan tüm sokak başlarına demir bariyerler konuldu ve arama noktaları oluşturuldu. İlerleyen saatlerde güvenlik güçlerinin, meydana girmek ve burada yılbaşını kutlamak isteyenlerin üstlerini arayarak geçişlerine izin verecekleri öğrenildi.



Binlerce polisin görev yapacağı belirtilen Taksim'de, daha önceki yıllarda yaşanan taciz olaylarının önüne geçmek için de tedbirler alındı. Çevredeki yüzlerce MOBESE kameralarının bakımları yapıldı ve kontrolden geçirildi. Bunlara ek olarak farklı sistemler devreye konuldu. Meydanın çeşitli noktalarına yerleştirilecek ve görüntüleri anlık olarak merkeze gönderebilme özelliğine sahip kablosuz mobil kameralar getirildi.



Gezi Parkı'na getirilen ve görevliler tarafından hazırlıkları tamamlanan kablosuz mobil kameralarla, Taksim Meydanı'nda olup bitenler anlık olarak merkeze gönderilecek ve olası olumsuz hadiselerin önüne geçilmeye çalışılacak.

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