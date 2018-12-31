Taksim'de Yılbaşı Önlemleri
36 dakika önce
Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik tedbirleri alınmaya başlandı.
Yeni yıla saatler kala Taksim
Meydanı'nda güvenlik tedbirleri alınmaya başlandı. Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresi demir bariyerlerle çevrildi.
KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ) kameralarının ise bakımları yapılarak son kontrolleri sağlandı. Güneş enerjisiyle çalışan ve görüntüleri anlık olarak merkeze kablosuz olarak gönderen seyyar KGYS araçları da Taksim Meydanı'nın belirli yerlerine konuşlandırıldı.
Öte yandan havanın güzel olması nedeniyle Taksim İstiklal Caddesi
'nde insan yoğunluğu yaşandığı görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:36 Kaynak: DHA
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