Son Dakika Haberleri: Taksim'de Yılbaşı Önlemleri

Taksim'de Yılbaşı Önlemleri

36 dakika önce

Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik tedbirleri alınmaya başlandı.

Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik tedbirleri alınmaya başlandı. Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresi demir bariyerlerle çevrildi.

KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ) kameralarının ise bakımları yapılarak son kontrolleri sağlandı. Güneş enerjisiyle çalışan ve görüntüleri anlık olarak merkeze kablosuz olarak gönderen seyyar KGYS araçları da Taksim Meydanı'nın belirli yerlerine konuşlandırıldı.

Öte yandan havanın güzel olması nedeniyle Taksim İstiklal Caddesi'nde insan yoğunluğu yaşandığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:36 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki

Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 17:12:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksim'de Yılbaşı Önlemleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]