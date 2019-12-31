Taksim'de yılbaşı önlemleri başladı, yollar araç trafiğine kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de yılbaşı önlemleri başladı, yollar araç trafiğine kapatıldı - Son Dakika

Taksim'de yılbaşı önlemleri başladı, yollar araç trafiğine kapatıldı

7 saat önce

Yılbaşında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında binlerce insanın yılbaşında uğrak mekanı olan Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı.

Taksim'de yılbaşı önlemleri başladı, yollar araç trafiğine kapatıldı, System.String[]

Yılbaşında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında binlerce insanın yılbaşında uğrak mekanı olan Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı. Alana giriş çıkışlar ise polis araması eşliğinde gerçekleştiriliyor. Devriye gezen atlı polisler turistlerden yoğun ilgi gördü.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yılbaşını Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen vatandaşların ve turistlerin güvenliğinin sağlanması için meydan ve civarında birçok önlem alındı. Dün Taksim dün akşam saatlerinde getirilen demir bariyerler günün ilk saatlerinde meydan çevresine yerleştirildi. Atlı birlikler ve zırhlı araçlarda hazır bekletilirken, alana giriş çıkışlarda polis tarafından vatandaşlar didik didik arandı. Taksim Meydanına çıkan yollar ise saat 16.00 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı. Meydandaki güvenliği sağlamak için devriye gezen "Atlı Polisleri" gören vatandaşlar ve turistler cep telefonlarına sarılıp, fotoğraf ve video çekti.


Yeni yıla Taksimde gireceğini söyleyen bir turist, "Atlar çok güzel, güvenlik ise çok iyi görünüyor. Atlar burada ve çok güzel. Her yerde polis var ve güvendeyiz. Umarım her şey çok güzel gider. Herkese mutlu yıllar" dedi. Azerbaycan'dan geldiğini söyleyen bir başka turist ise, "Her şey çok güzel, burası çok güvenli. İnşallah hep böyle olur. Atlı polisler de çok güzel" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:26 Kaynak: İHA
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