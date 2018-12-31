Son Dakika Haberleri: Taksim'de Yılbaşı Önlemleri; Taksim ve Çevresi Adım Adım İzleniyor

Taksim'de Yılbaşı Önlemleri; Taksim ve Çevresi Adım Adım İzleniyor

2 saat önce

TAKSİM Meydanı ve çevresine emniyetin güneş enerjisi ile çalışan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları kuruldu.

Taksim'de Yılbaşı Önlemleri; Taksim ve Çevresi Adım Adım İzleniyor, System.String[]
TAKSİM Meydanı ve çevresine emniyetin güneş enerjisi ile çalışan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları kuruldu. Yılbaşı tedbirleri için Gezi Parkına konuşlandırılan mobil KGYS aracından tüm İstanbul saniye saniye görüntülenmeye başladı. 

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı İstiklal Caddesi ve çevresinde önlemler alınmaya başlandı. Cumhuriyet Anıtı'nın etrafına polis bariyerleri yerleştirildi, MOBESE kameraları son kontrollerden geçirildi. 

İLK KEZ GÜNEŞ ENERJİLİ SEYYAR KAMERALAR YERLEŞTİRİLDİ

Gezi Parkına konuşlandırılan mobil araç içindeki  Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ekipleri tüm İstanbul'u gözetim altına almaya başladı. Ayrıcı bu yıl ilk kez güneş enerjisi ile çalışan seyyar KGYS kameraları da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine yerleştirildi.

Taksim Meydanı İstiklal Caddesine çıkan sokak başlarına konuşlandırılan polis bariyerleri ilerleyen saatlerde kapatılacak. Alana girmek isteyen vatandaşlar üst aramasından geçirilecek. Şüpheli görülen kişilere (GBT) Genel Bilgi Tarama işlemi yapılacak.

- Nal

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:28 Kaynak: DHA

Yılbaşı, Taksim, Güncel
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