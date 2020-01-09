Taksim'de yırtılan dev Türk bayrağı değiştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksim'de yırtılan dev Türk bayrağı değiştirildi - Son Dakika

Taksim'de yırtılan dev Türk bayrağı değiştirildi

6 saat önce

Taksim'de şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle yırtılarak zarar gören dev Türk bayrağı itfaiye ekipleri tarafından değiştirildi.

Taksim'de yırtılan dev Türk bayrağı değiştirildi, System.String[]

Taksim'de şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle yırtılarak zarar gören dev Türk bayrağı itfaiye ekipleri tarafından değiştirildi. Vatandaşlarda değişimi cep telefonlarıyla görüntüledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da meydana gelen fırtına nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki dev Türk bayrağı da zarar gördü. Şiddetli rüzgardan yırtılan Türk bayrağının gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, merdivenle uzandığı direkteki bayrağı indirdi. Yenisiyle değişimi yapan ekipler bayrağı tekrardan göndere çekti. Vatandaşlar ise değişimi cep telefonlarıyla görüntüledi.

(İHA)

Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
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