Taksim'de yürüyen merdivende cüzdan hırsızlığı - Son Dakika

Taksim'de yürüyen merdivende cüzdan hırsızlığı

Suriyeli kadına hırsızlık şoku

İSTANBUL - Taksim Tünel'den meydana çıkmak için yürüyen merdivenleri kullanan Suriyeli bir kadın hırsızlık şoku yaşadı. Suriyeli kadının cebindeki cüzdanı çalan kadın bu kadarına da pes dedirtti.

Olay, Taksim Tünel'de saat 17.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriyeli Mona Abas adında bir kadın tünelden Taksim Meydan'a doğru çıkmak için yürüyen merdivenleri kullanmak istedi. Bu sırada yanına yaklaşan Hanan Süleyman isminde bir Suriyeli kadın yürüyen merdivenlerde Abas'ın cebine elini atarak cüzdanını çaldı. Durumu fark eden Mona Abas, önce kadını yakalamak istedi ancak başarılı olamadı. Ardından Abas durumu polise haber verdi. Polisin incelemesi sonucu şüpheli Hanan Süleyman yürüyen merdivenlerde yakalandı. Uzun süre polise direnen Süleyman, daha sonra ifadesi alınmak üzere Taksim'de görev yapan Güven Timleri tarafından Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.