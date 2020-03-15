Taksim'de yürüyen merdivende cüzdan hırsızlığı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de yürüyen merdivende cüzdan hırsızlığı - Son Dakika

Taksim'de yürüyen merdivende cüzdan hırsızlığı

7 saat önce

Taksim'de yürüyen merdivende cüzdan hırsızlığı Suriyeli kadına hırsızlık şoku Taksim Tünel'den meydana çıkmak için yürüyen merdivenleri kullanan Suriyeli bir kadın hırsızlık şoku yaşadı.

Taksim'de yürüyen merdivende cüzdan hırsızlığı

Suriyeli kadına hırsızlık şoku

İSTANBUL - Taksim Tünel'den meydana çıkmak için yürüyen merdivenleri kullanan Suriyeli bir kadın hırsızlık şoku yaşadı. Suriyeli kadının cebindeki cüzdanı çalan kadın bu kadarına da pes dedirtti.

Olay, Taksim Tünel'de saat 17.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriyeli Mona Abas adında bir kadın tünelden Taksim Meydan'a doğru çıkmak için yürüyen merdivenleri kullanmak istedi. Bu sırada yanına yaklaşan Hanan Süleyman isminde bir Suriyeli kadın yürüyen merdivenlerde Abas'ın cebine elini atarak cüzdanını çaldı. Durumu fark eden Mona Abas, önce kadını yakalamak istedi ancak başarılı olamadı. Ardından Abas durumu polise haber verdi. Polisin incelemesi sonucu şüpheli Hanan Süleyman yürüyen merdivenlerde yakalandı. Uzun süre polise direnen Süleyman, daha sonra ifadesi alınmak üzere Taksim'de görev yapan Güven Timleri tarafından Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

Taksim'de yürüyen merdivende cüzdan hırsızlığı

Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 16:47:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Taksim'de yürüyen merdivende cüzdan hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]