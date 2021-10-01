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Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim'deki açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim'deki açılışa hazırlanıyor

01.10.2021 13:30
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim'deki açılışa hazırlanıyor, System.String[]

Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümünde hizmete açılacak Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) son hazırlıklar yapılıyor.

Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümünde hizmete açılacak Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) son hazırlıklar yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan ilk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin inşaatının yapımında sona gelindi.

Açılışa hazırlanan AKM'nin yapımında gelinen son durum, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni tabelası asıldı. Alttan led ışıkla aydınlatılan "Atatürk Kültür Merkezi" yazılı tabela, yapının girişinde yerini aldı.

AKM'nin girişinde yer alan opera küresi, 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapıldı.

Binanın cephe tasarımında gün ışığından maksimum verim alınması hedeflenirken, çevreci bir anlayışla yeşil çatı sistemi yapıldı.

Yeni AKM'de bulunan büyük salon olarak adlandırılan opera salonu yaklaşık 4 bin 500 metrekare fuaye alanına ve 2040 kapasiteli salona sahip. Salonun sahnesindeki çukur ise 118 kişilik dev bir orkestrayı alabilecek büyüklükte.

Sahne mekaniği ve sistemleri dünyanın en önde gelen teknolojisine sahip olup, 65 metre sahne derinliğinde, 4 ana sahne asansörü yan ve arka sahnelerde 13 kompansatör asansörü ve üzerlerinde yer alacak 4 hareketli vagondan oluşuyor. Ayrıca ana sahne üzerinde 1 adet döner sahne vagonu yer alıyor. AKM'nin bütün salonları akustik, ses, ışık ve görüntü sistemleri olarak en üst seviyede malzemelerle donatıldı.

Ayrıca AKM'deki salonların hepsi akustik olarak dizayn edilerek kurulacak orkestra kabuğu ile konser verilmesine de olanak sağlıyor.

Eski AKM'deki seramik sanatçısı Sadi Diren duvarı da hatırasını korumak adına aslına uygun şekilde yapılan merkezde, yine eski binanın opera fuayesindeki döner merdiven aslına uygun inşa edildi.

AKM'nin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme, cam doğrama, yer kaplama işleri tamamlandı.

5 bloktan oluşan ve 30 bin metrekare arsa üzerine kurulu, 95 bin metrekare kapalı alana sahip AKM'nin cephesi ve iç mekanlarındaki doğal taş kaplamalarının tamamı bitirildi.

AKM'de 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alıyor.

Ayrıca AKM'de yapılan prova salonları, kayıt stüdyosu ve solist ve orkestra çalışma odaları akustik olarak modern bir şekilde dizayn edildi.

Projenin içinde Kültür Sokağı da bulunuyor

AKM projesinin içerisinde yer alan Kültür Sokağı'nda sanat galerisi, sinema, restoran, kafe, kitap kafe, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, kütüphane, tasarım dükkanı ve çok amaçlı salon da bulunuyor.

AKM projesinin bir diğer önemli yanı da Taksim Meydanı'ndan İTÜ Taşkışla Fakültesi ile Atatürk Kitaplığına bağlanarak bölgeye 24 saat yaşayan bir alanı da kazandırdı.

Taksim'e yapılan yeni AKM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümünde hizmete açılacak.

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim'deki açılışa hazırlanıyor
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim'deki açılışa hazırlanıyor
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim'deki açılışa hazırlanıyor
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim'deki açılışa hazırlanıyor
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim'deki açılışa hazırlanıyor

Cumhuriyet, 29 Ekim, Taksim, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim'deki açılışa hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim'deki açılışa hazırlanıyor - Son Dakika
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